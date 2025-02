La produzione di OLED ad alte prestazioni avrà un nuovo polo negli USA con Japan Display

JDI, noto produttore di display, ha annunciato un investimento strategico in OLEDWorks, acquisendo il 6,69% della società. Le due aziende hanno in programma di costruire una linea di produzione OLED avanzata negli Stati Uniti , focalizzata su display ad alte prestazioni per i settori della difesa, automobilistico e medico.

Cosa produce OLEDWorks

OLEDWorks è nota per i suoi prodotti di illuminazione OLED e le relative tecnologie, fornendo aziende come Audi. L'azienda sviluppa anche tecnologie di visualizzazione, con particolare attenzione ai microdisplay OLED. All'inizio del 2024, OLEDWorks ha ottenuto un progetto da 8,6 milioni di dollari dall'esercito americano per lo sviluppo di microdisplay OLED ad alte prestazioni basati sulla sua tecnologia multi-stack proprietaria.

Il prototipo di microdisplay OLED di OLEDWorks

È possibile che JDI intenda integrare la tecnologia multi-stack con il proprio processo di produzione eLEAP senza maschera, con l'obiettivo di creare display AMOLED efficienti, luminosi e di lunga durata.

JDI sta costruendo una linea di produzione eLEAP di 6a generazione su piccola scala a Mobara, in Giappone, con inizio produzione previsto per marzo 2025. Inoltre, l'azienda ha in programma di stabilire una fabbrica eLEAP di 8,7 generazione a Wuhu, in Cina, anche se lo stato attuale di questo progetto non è chiaro.

La partnership tra JDI e OLEDWorks potrebbe rappresentare un passo importante per JDI, che ha faticato a entrare nel mercato degli OLED. L'azienda, nata dalla fusione delle attività di display di Sony, Toshiba e Hitachi, ha tardato a riconoscere l'importanza della produzione di OLED e ha affrontato difficoltà finanziarie. Nonostante abbia annunciato un focus strategico sugli OLED nel 2017 e abbia iniziato la produzione nel 2019, JDI non è mai riuscita a raggiungere una produzione di massa significativa.

Terremo monitorata la situazione nei prossimi anni.