Sony è pronta a bannarvi se non smettete di usare il browser di PS5

PS5 non dispone di un browser aperto e accessibile per tutti, ma non è un segreto che ve ne sia uno e che ci siano dei metodi per accedervi. Ora, però, pare che la compagnia li stia bloccando e che stia anche iniziando a segnalare ai giocatori che è contro le condizioni di condotta di PS5 cercare di accedervi: c'è pure il rischio di subire un ban.

I dettagli su PS5 e il browser

Tra i vari metodi (alcuni dei quali bloccati da qualche tempo) ve ne era uno ancora valido: inviare tramite messaggio in chat un link a Google che, essendo selezionabile, apriva il browser in automatico. Possiamo confermare noi stessi che il metodo, almeno in precedenza, ha funzionato.

L'utente di Reddit GamingKyuubi sostiene ora di aver utilizzato per tanto tempo il metodo dell'URL di Google per sfruttare la funzione picture-in-picture di YouTube o Twitch, ma le ultime tre volte che ci ha provato ha ricevuto immediatamente un'e-mail automatica da Sony che lo avvertiva di aver violato il suo codice di condotta e che le ripetute violazioni potevano comportare il blocco dell'account PSN.

"È completamente automatizzato e avviene nell'istante in cui si invia il messaggio", ha spiegato GamingKyuubi. "Non hanno mai inviato un'e-mail di violazione del codice di condotta per URL normali prima d'ora". Il motivo per cui Sony non vuole che usiate il browser è legato al fatto che è uno dei punti di accesso per superare le protezioni della console e fare "jailbreak".

Alcuni utenti hanno risposto dicendo che sono in grado di utilizzare URL di altri siti web come Bing e DuckDuckGo, ma suggeriamo di non rischiare perché sarà solo questione di tempo prima che Sony se ne accorga e inizi a bloccare il tutto. Meglio non rischiare un ban solo per un esperimento, non credete?

Vi ricordiamo infine che PS5 Slim standard e Digital sono in offerta da GameStop fino al 24 dicembre, scopriamo i dettagli della promozione.