Resident Evil 4 Remake, cos'è cambiato dall'originale?

Resident Evil 4 è tornato, ed è già un successo planetario giocatissimo ovunque. L'ultima opera di Capcom è, prevedibilmente, un remake stellare, che è riuscito a conquistarci con la sua qualità e le tantissime novità. In sede di recensione, però, non è certo il caso di fare spoiler , o si rischia di rovinare la sorpresa a chiunque voglia godersi i cambiamenti con calma.

Il nuovo che avanza. Tanto vale sparargli

Le nuove meccaniche hanno portato a grossi cambiamenti strutturali. Lo scontro con Krauser è uno dei tanti

Lo abbiamo già detto in sede di recensione, ma tanto vale precisarlo ulteriormente: il gioco ha molte nuove meccaniche, e gode in particolare della possibilità di usare un sistema stealth, oltre che di una parata col coltello che difende Leon da buona parte degli attacchi nemici se usata col giusto tempismo. Oltre a queste novità, sono spariti anche i Quick Time Events, di cui non sentiamo di certo la mancanza... Ciò che non abbiamo specificato è fino a che punto questi cambiamenti meccanici hanno modificato certe sezioni, perché vi assicuriamo che hanno portato gli sviluppatori a ricalcolare in modo assai furbo certi pezzi della campagna.

La parry, ad esempio, è un ottimo modo per conservare proiettili, e la sua efficacia ha spinto Capcom ha limitare l'accumulo di munizioni con boss più resistenti e gruppi persino più sostanziosi di nemici a tratti (peraltro più difficili da eliminare rispetto al passato); l'aggiunta di un crafting dei proiettili controbilancia parzialmente la cosa, eppure vi assicuriamo che non basterà a farvi avere sempre l'inventario pieno, specialmente se siete così coraggiosi da cominciare la campagna da subito a difficoltà estrema. Lo stealth sopra citato ha a sua volta influenzato notevolmente certe sezioni: nel villaggio vi sono almeno due zone dove utilizzare dalla distanza la carabina senza farsi sentire e uccidere silenziosamente i nemici impedisce ad alcuni nemici potenti di spawnare - in particolare un ganado con testa di vacca e martello a dir poco fastidioso - inoltre la possibilità di eliminare in modo tattico alcuni avversari isolati è sempre un modo fantastico per non venir sopraffatti negli scontri più brutali. Ovviamente occhio a non esagerare, i punteggi finali migliori dipendono dal tempo di completamento, quindi se approcciate tutto troppo lentamente potreste pentirvene.

Infine parliamo dei QTE, perché la loro eliminazione è stata molto più impattante di quanto ci aspettassimo: la battaglia contro Krauser è completamente mutata (ora va gestita tutta a parate e schivate), e molte fasi che utilizzavano questa meccanica sono ora o semplici filmati o del tutto differenti. I due cambiamenti migliori secondo noi? La scomparsa della "stanza dei laser" (ok, era iconica, ma anche una tamarrata a dir poco eccessiva), e la nuova comparsa della statua di Salazar, che ora sputa fuoco al centro di una scalinata circolare invece di inseguirvi come fosse un robot gigante.

Gli sviluppatori, nel complesso, hanno approcciato con furbizia i contenuti, eliminando i pezzi peggiori dell'originale e rendendoli molto più sensati e/o godibili. Ulteriore esempio? La fase con Ashley alla guida del buldozer pesante, che era lineare e banalotta, qui è invece uno scontro in un'arena più strutturata, mentre la ragazza cerca di buttare giù un muro usando un mezzo da demolizione. Tutti i pezzi nuovi sono poi contestualizzati molto meglio o reinseriti nella storia, quindi al posto della fase con le piattaforme mobili nella lava del castello vi sono stanze aggiuntive, e una mappa labirinto - controllata da un enorme gigante con una gran voglia di tirarvi pietre - con enigmi ben più intelligenti. Persino la parte del lago alla guida della barca è cambiata, al punto che Leon può approdare in varie zone e completare enigmi per ottenere la chiave della chiesa, e tornare facilmente sui suoi passi per ottenere tutti i segreti lasciati indietro. Al centro del lago è possibile ottenere anche la Red9, dato che Capcom è intervenuta persino su armi e mercante. Peccato solo che sia stata rimaneggiata solo marginalmente la fase finale con Mike, il mitico pilota di elicottero da combattimento. Mike muore ancora da eroe, e le battaglie sono in generale più complesse e divertenti, ma è ancora un po' troppo tirata per i capelli e rappresenta forse il pezzo meno riuscito del remake (pur restando un passo avanti).

Ashley va sempre protetta, ma farlo è infinitamente meno irritante rispetto al passato

Tornando alle armi: molte sono rinnovate, e ottenibili prima di quanto possibile in passato o del tutto riposizionate. Oltre al classico TMP c'è una sorta di MP5 automatico nel gioco, una carabina a ripetizione nel castello (letteralmente a ripetizione, non parliamo della carabina semi-automatica), e la Matilda può venir comprata dal mercante durante la prima partita, per capirci. Non temete peraltro, l'handcannon e la Chicago Tipewriter non sono sparite, ma per sbloccarle dovrete superare sfide molto difficili in assenza di Mercenari e Separate Ways. Ah, visto che i coltelli ora sono distruttibili a causa delle parate, è possibile persino sbloccarne uno immune all'usura, ma usare qualunque arma bonus annulla i risultati di certe sfide, quindi fatelo solo dopo aver ottenuto tutto. Pensate, ora della fine otterrete persino la lama di Krauser, nel caso il suo aspetto vi piaccia di più rispetto al coltellaccio militare di Leon.

Un'altra chicca, ma fondamentale: il bel cagnolone che aiuta Leon contro El Gigante è ancora presentissimo, lo hanno solo spostato di fianco alla casa di Mendez. Liberatelo dalla trappola e vi aiuterà ancora una volta contro il boss, mettendosi pure a riposare serenamente su una roccia una volta sconfitto.