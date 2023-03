Amiibo Link - The Legend of Zelda Tears of the Kingdom: la prenotazione su Amazon Italia è tornata

Tramite Amazon Italia è possibile fare la prenotazione di Amiibo Link - The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Il prezzo è 19.99€ e la data di uscita è il 12 maggio 2023. Potete trovarlo a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Aggiornamento 11:36 - Le unità a disposizione sono purtroppo terminate! Ricordiamo che si tratta di una prenotazione a prezzo minimo garantito, ovvero si pagherà il prezzo più basso apparso su Amazon tra il momento del preordine e il momento della spedizione. È possibile cancellare la prenotazione in qualsiasi momento prima della spedizione senza alcun costo. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Amiibo Link - The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom permette di ottenere armi e materiali per l'avventura di Link in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, inoltre dà accesso a un tessuto speciale per la paravela di Link. Il gioco per Switch sarà disponibile sempre il 12 maggio 2023. Potete fare la prenotazione di quest'ultimo tramite questo box.