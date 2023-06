Star Ocean The Second Story R annunciato con un trailer al Nintendo Direct

In occasione del recente Nintendo Direct è stato annunciato Star Ocean The Second Story R, remake del secondo capitolo della serie uscito originariamente nel 1998. Ne è stata svelata anche la data d'uscita: 2 novembre 2023. Per adesso l'unica versione nota è quella Nintendo Switch, ma immaginiamo che arriverà anche su altre piattaforme, come spesso accade in questi casi.

Star Ocean The Second Story R racconta la storia di un incontro tra le stelle: dopo una missione finita male, l'ufficiale della Federazione Claude si ritrova su un pianeta primitivo. Lì fa la conoscenza di Rena, una ragazza con poteri mistici. Il giocatore deve quindi impersonare uno dei due, prendere decisioni e portare avanti l'avvincente storia.

Come visibile dal trailer, siamo di fronte a un remake completo, comunque riproposto con un estetica che richiama l'originale, quindi con personaggi e nemici 2D e scenari completamente 3D. Inoltre pare che sia stato migliorato il sistema di combattimento, con nuove meccaniche che dovrebbero renderlo più profondo.