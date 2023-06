Mario Kart 8 Deluxe, Pass Percorsi Aggiuntivi: periodo di uscita, dettagli e trailer del pacchetto 5

Durante il Nintendo Direct è stato presentato un trailer del pacchetto 5 del Pass Percorsi Aggiuntivi di Mario Kart 8 Deluxe che ha svelato diversi dettagli sui nuovi contenuti in arrivo.

Il DLC sarà disponibile su Nintendo Switch durante l'estate 2023 per tutti coloro che hanno acquistato il pass, che ricordiamo è incluso anche nell'abbonamento Nintendo Switch Online + Percorsi Aggiuntivi.

Il pacchetto 5 introdurrà otto nuove piste e per l'occasione oggi è stata presentata "Corsa in Bagno", che come suggerisce il nome è un bizzarro circuito ambientato all'interno di un bagno domestico, con tanto di vasca con paperelle e pozzanghere di sapone.

Questo pacchetto introduce anche nuovi personaggi: Pipino Piranha, apparso per la prima volta in pista in Mario Kart: Double Dash!!, Torcibruco di Mario Kart 7 e Kamek di Mario Kart Tour.

Questo pacchetto introduce anche nuovi personaggi: Pipino Piranha, apparso per la prima volta in pista in Mario Kart: Double Dash!!, Torcibruco di Mario Kart 7 e Kamek di Mario Kart Tour.