Lords of the Fallen, un video gameplay mostra i momenti più interessanti di una bossfight 'doppia'

Il video ci presenta la coppia di nemici di Lords of the Fallen. Tancred è il "Maestro dei castighi", mentre suo fratello Reinhold è detto "Il murato". I due sono connessi in modo unico, come è possibile vedere nella seconda fase dello scontro.

IGN USA ha pubblicato un nuovo trailer dedicato a Lords of the Fallen , il gioco di ruolo d'azione soulslike in arrivo 13 ottobre. In questo nuovo video di gameplay possiamo vedere una boss fight contro Tancred e Reinhold.

Lords of the Fallen: il gameplay della boss fight

Il video di Lords of the Fallen ci mostra vari dettagli interessanti legati al gameplay. Prima di tutto, come già sapevamo, vediamo che il sistema di combattimento di questo soulslike non si basa unicamente sul corpo a corpo: la battaglia si apre con il personaggio giocante che usa una piccola lancia per colpire dalla distanza l'avversario. In generale, sappiamo che non mancheranno magie e abilità per combattere a distanza di sicurezza, passando dal corpo a corpo agli attacchi a lunga gittata in modo molto fluido.

Lo scontro prosegue e ci permette di vedere alcune mosse di attacco di questo boss di Lords of the Fallen, ma soprattutto possiamo vedere che è possibile stordire l'avversario così da eseguire un colpo critico mentre quello è bloccato. Purtroppo la battaglia è pensata per essere cinematografica e manca completamente di interfaccia grafica e informazioni che permettano di capire quanto efficace sia questa mossa.

Notiamo poi anche che è possibile fare un parry contro questo nemico: in un precedente video era stato mostrato un altro boss, al quale era stata fatto un parry; possiamo forse supporre che questo tipo di mossa sia possibile contro tutti (o comunque molti) boss di Lords of the Fallen? Alcuni attacchi possono inoltre essere deviati senza però permettere subito un contrattacco: è possibile che la meccanica sia più elaborata del previsto.

Proseguendo, vediamo che inflitti danni sufficienti si attiva una seconda fase, che svela come i due fratelli convivano nello stesso corpo o che uno di essi sia l'armatura che contiene l'altro. Il nemico assume quindi un aspetto e mosse diverse che costringono il giocatore a cambiare strategia. Il video di Lords of the Fallen termina però prima della conclusione della battaglia.