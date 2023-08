Xbox: Microsoft vende pezzi di ricambio per controller con istruzioni per ripararli

Microsoft sta estendendo il principio di riparabilità anche agli accessori di Xbox, con l'inclusione di pezzi di ricambio per i controller di Xbox all'interno del catalogo del negozio ufficiale, con istruzioni su come aggiustarli e cambiare alcune parti.

Il servizio, per il momento, sembra limitato agli USA e forse alcuni altri paesi esteri, ma potete vedere a questo indirizzo alcuni elementi compresi in questa nuova sezione del Microsoft Store. Vi si trovano varie pezzi di ricambio con parti interne ed esterne, che possono essere acquistate e utilizzate per riparare i controller.

Ci sono schede interne, case esterni, tasti, grilletti e motori per la vibrazione, che dovrebbero consentire una riparazione quasi completa dei controller Xbox e degli Elite Controller.