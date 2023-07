Lords of the Fallen: il video di presentazione del gameplay da 18 minuti mostra azione e cooperativa

Ricordiamo che Lords of the Fallen sarà disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X|S a partire dal 13 ottobre 2023 . Il gioco è ora prenotabile su Amazon Italia in Standard e Deluxe Edition . Gli sviluppatori spiegano inoltre che il video non rappresenta obbligatoriamente la qualità finale del gioco.

Lords of the Fallen, il gameplay

In qualità di uno dei Crociati Oscuri dovremo eliminare Adyr, il dio demone, ma prima di tutto dovremo riaccendere i sei torri di segnalazione delle Sentinelle. Il video ci presenta l'area Skyrest Bridge, una regione protetta da Pieta, uno dei primi boss del gioco. Lords of the Fallen è un gioco d'azione soulslike e al pari del precedente capitolo ci possiamo aspettare combattimenti in terza persona ad alta difficoltà: dovremo schivare, eseguire combo corpo a corpo e sfruttare poteri magici e attacchi dalla distanza per avere la meglio sui nemici. I boss potranno anche avere varie fasi, anche molto diverse tra loro: Pieta ad esempio acquisisce un paio di ali ed è in grado di volare per attaccarci, sebbene inizialmente si fosse presentata come un classico cavaliere umanoide.

Lords of the Fallen propone inoltre una caratteristica unica: quando si viene sconfitti in "Axiom" (ovvero il mondo dei vivi) risorgiamo in "Umbrual" (il modo dei morti) dove abbiamo un'ultima possibilità di sopravvivere e combattere. I due mondi sono inoltre paralleli, risultando una versione alternativa dell'altro con i propri passaggi, nemici, personaggi e tesori. Dovremo quindi esplorare entrambi per ottenere più risorse. Sarà inoltre possibile vedere un frammento del mondo dei morti usando una lanterna: sacrificando una delle nostre due vite, inoltre, è possibile volontariamente lanciarsi in tale regione.

Il video prosegue poi mostrandoci l'area Pilgrim's Perch, una zona costruita dentro la facciata di una scogliera. Si tratta di un'area con uno stile molto diverso rispetto a Skyrest Bridge e dismostra che Lords of the Fallen cerca di essere vario.

L'Extended Gameplay Presentation mostra anche dettagli sulla cooperativa: potremo invitare un secondo giocatore da ogni punto di riposo. Non ci saranno inoltre limiti di area: l'aiutante sarà parte dell'avventura finché lo desidererà, a differenza dei titoli di FromSoftware dove l'evocato se ne va dopo aver sconfitto il boss e non può uscire dall'area di evocazione.