Lords of the Fallen: prenotazione su Amazon Italia disponibile per la standard e deluxe edition

Tramite Amazon Italia è possibile prenotare Lords of the Fallen in versione PS5 e Xbox Series X|S, sia in Standard che in Deluxe Edition. Il prezzo è rispettivamente di 70.98€ e 80.98€. La data di uscita è il 13 ottobre 2023. Potete trovare il gioco a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Si tratta di una prenotazione a prezzo minimo garantito. Si pagherà il prezzo più basso apparso su Amazon tra il momento del preordine e il momento della spedizione. È possibile cancellare il preordine in qualsiasi momento senza alcun costo. Lords of the Fallen è venduto e spedito da Amazon.

Lords of the Fallen Deluxe Edition include il gioco, la classe Dark Crusader con relativi equipaggiamenti, un artwork digitale, un menù per vedere i modelli 3D dei personaggi e dei nemici, la colonna sonora digitale e alcuni oggetti aggiuntivi, come tinte per le armature e oggetti di cura e ottenimento di punti esperienza.