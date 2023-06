Minecraft 1.20 Trails and Tales: il grosso aggiornamento è disponibile da oggi

Come da programma, Minecraft ha ottenuto oggi, 7 giugno 2023, l'aggiornamento 1.20 Trails and Tales, che porta con sé parecchie novità per il celebre gioco di Mojang, come dimostrato anche dal trailer di lancio.

La data d'uscita era stata annunciata il mese scorso ed è stata rispettata, con il nuovo update disponibile da oggi per il popolare titolo di Mojang su PC e console. Sono veramente tante le novità introdotte con questo aggiornamento, che si definisce come uno dei maggiori visti finora per Minecraft.

Sono stati introdotti nuovi mob e creature come Sniffer e cammelli, ma non solo: l'ambientazione si è arricchita con l'aggiunta di un nuovo bioma caratterizzato dai ciliegi in fiore, oltre alle piante di bambù, con relativi blocchi e materiali utilizzabili per le costruzioni e il crafting.

Altre novità riguardano gli oggetti inseriti nel catalogo generale, come la possibilità di inserire insegne e cartelli di vario tipo. L'introduzione più interessante è probabilmente l'Archeologia, che consentirà ai giocatori di trovare nuovi oggetti come blocchi misteriosi che vanno ripuliti attraverso speciali pennelli da archeologo per svelare parti di reperti archeologici che possono essere combinati tra loro, come riferito in precedenza.