Serum presentato con un trailer del gameplay al Guerrilla Collective 2023

Serum, il nuovo titolo di Game Island e Toplitz Productions, è stato presentato con un trailer del gameplay al Guerrilla Collective 2023: si tratta di un action survival in prima persona in arrivo su PC via Steam Early Access.

Al comando di un uomo che si ritrova in un luogo misterioso, scopriremo che nelle nostre vene scorre un liquido verde e che ce ne serve altro per sopravvivere. Diversamente, quando i numeri mostrati sul nostro avambraccio raggiungernanno lo zero, per noi sarà finita.

"Comincia l'eterna corsa contro il tempo... Trova un riparo, cerca nuove tecnologie, produci l'equipaggiamento e prova a raggiungere luoghi in cui questa preziosa sostanza aspetta solo di essere raccolta", si legge nella sinossi ufficiale. "Ma fa' attenzione: il Siero può alterare il tuo corpo in modi inaspettati. E non dimenticare mai: la tua vita è solo nelle tue mani!"

Serum ci vedrà esplorare lo scenario alla ricerca di indizi su cosa ci stia succedendo, mentre affrontiamo svariate creature utilizzando le armi più disparate, che si tratti di coltelli, mazze o archi, tutte potenziabili utilizzando il siero che troveremo in giro.

Dovremo costruire un rifugio, migliorarne le difese, sbloccare abilità extra e, in generale, sopravvivere a un ambiente decisamente ostile. Ce la faremo?