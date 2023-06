World of Horror: data d'uscita della versione 1.0 annunciata

Nel corso dell'evento Guerrilla Collective è stata annunciata la data d'uscita della versione 1.0 di World of Horror, particolarissima e celebratissima avventura in stile retrò: 19 ottobre 2023. L'informazione è stata svelata con un nuovo trailer, che mostra delle nuove sequenze di gioco e che trovate qui di seguito.

Attualmente World of Horror è disponibile in accesso anticipato su Steam, ma la versione finale dovrebbe uscire anche su console. Per avere più informazioni, leggete il nostro provato di World of Horror, in cui abbiamo scritto:

World of Horror è un titolo molto promettente, e attinge i suoi elementi gioco da tanti generi differenti: nella demo questi ultimi sembrano funzionare bene assieme, ma la loro validità nella produzione completa e soprattutto sul lungo periodo è ancora tutta da valutare. Di certo l'aspetto rétro, la colonna sonora chiptune, le atmosfere di Lovecraft e Junji Ito sono estremamente intriganti; qualche perplessità la destano invece la linearità non sempre evidente della narrazione e i combattimenti a turni contro le creature che hanno infestato la cittadina costiera. Per creare un'opera troppo particolare, a volte si rischia di strafare, dice il saggio. Non è vero: lo diciamo noi. E speriamo che non sia questo il caso: tutto sommato le nostre impressioni per ora sono positive.