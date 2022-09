Radiant Silvergun annunciato per Nintendo Switch, disponibile da oggi

Nel corso del recente Nintendo Direct è stato annunciato l'arrivo di Radiant Silvergun su Nintendo Switch, a partire da oggi. Per chi non lo conoscesse, si tratta di uno sparatutto classico sviluppato dallo studio giapponese Treasure, considerato tra i classici assoluti del genere.

Vediamo una galleria di immagini di Radiant Silvergun per Nintendo Switch:

Quindi, se vi piacciono i bei videogiochi, potete andare ad acquistarlo subito dal Nintendo eShop per 16,99€. leggiamo ora la descrizione ufficiale:

Storia

14 luglio 2520. L'umanità è stata annientata dalla luce emessa da un antico monolite. Solo quattro membri dell'equipaggio dell'incrociatore spaziale TETRA e un robonoide sono sopravvissuti in orbita intorno alla Terra. Un anno dopo le scorte a bordo si sono esaurite e l'incrociatore è stato costretto a rientrare nell'atmosfera. Ha così inizio la battaglia per la sopravvivenza dell'umanità.

Uno sparatutto strategico

I livelli con topografie di vario genere, come varchi intricati e container mobili, diventano campi di battaglia e i nemici attaccano da tutte le direzioni. E alla fine ti aspettano 23 boss... Preparati a superare sei complessi livelli.

Sconfiggendo ripetutamente lo stesso tipo di nemico otterrai un bonus catena, che fa aumentare il punteggio. Abbattendo i nemici secondo un ordine specifico sbloccherai invece un bonus segreto. La chiave per ottenere un punteggio alto è sfruttare tutti questi aspetti, studiare strategie originali e sconfiggere accuratamente i bersagli.

Usa diverse armi che salgono di livello ottenendo punti e batti il record!

Caratteristiche

Sistema di punteggio specializzato nell'origine degli sparatutto

Tonnellate di armi che salgono di livello eliminando i nemici

5 livelli di difficoltà che si adattano anche ai principianti

Modalità Storia con un messaggio forte

Grafica 3D

Suoni creati da Hitoshi Sakimoto, acclamato sia in Giappone che all'estero, per colorare il mondo del gioco.

Modalità di gioco che può essere goduta con le regole di "Ikaruga", il secondo progetto RS

Classifiche online per competere con i rivali di tutto il mondo