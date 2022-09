Nintendo Switch ha già confermato un 2023 con i fiocchi

Nintendo ha quest'oggi mandato in onda il proprio Direct, tramite il quale ha dato tante conferme per i vari giochi in arrivo sulla console. Soprattutto, ha già confermato alcuni giochi di primissimo livello per il 2023: The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, Pikmin 4 e Fire Emblem Engage.

In pochi minuti, la compagnia di Kyoto ha svelato alcuni dei giochi che sapranno dominare le classifiche del prossimo anno, come spesso accade con le esclusive Nintendo Switch. Considerando che abbiamo di fronte a noi ancora alcuni mesi prima della fine del 2022, inoltre, è possibile che arrivino a breve termine altre conferme sui giochi previsti per il prossimo anno.

Pikmin 4

Nintendo Switch ha avuto un 2022 notevolmente denso di pubblicazioni, che saranno ampliate ancora di più nei prossimi mesi con giochi come Pokémon Scarlatto e Violetto e Bayonetta 3. Il 2023 dovrà impegnarsi per pareggiare i risultati di questo anno, ma per certo l'attesissimo The Legend of Zelda Tears of the Kingdom saprà farsi valere dopo la lunga attesa.

Non dimentichiamo poi che Nintendo dispone di vari giochi che vengono supportati in modo regolare, come il recente Splatoon 3, già campione di incassi, e il sempreverde Mario Kart 8 Deluxe. Il 2023 sarà un anno pieno di nuovi giochi ma anche di nuovi contenti per i giochi più amati (con magari anche dei DLC per Scarlatto e Violetto, come accaduto con Spada e Scudo).

The Legend of Zelda Tears of the Kingdom

In breve, il 2023 di Nintendo Switch è già ora roseo e c'è tutto il tempo per avere altre conferme. Il Direct di quest'oggi è a nostro parere promosso, grazie alle tante conferme e novità svelate. Voi cosa ne pensate?

Parliamone è una rubrica d'opinione quotidiana che propone uno spunto di discussione attorno alla notizia del giorno, un piccolo editoriale scritto da un membro della redazione ma che non è necessariamente rappresentativo della linea editoriale di Multiplayer.it