Triangle Strategy: data d'uscita della versione PC annunciata

Square Enix ha annunciato che il gioco di ruolo tattico Triangle Strategy arriverà anche su PC, svelandone la data d'uscita: 13 ottobre 2022. Il gioco sarà disponibile su Steam, dove si spera rinnovi il successo della versione Nintendo Switch, che ha venduto più di un milione di copie.

Sviluppato dallo stesso team di Octopath Traveler e Bravely Default, Triangle Strategy è caratterizzato da un sistema di combattimento strategico a turni, una storia intricata e piena di ramificazioni e da scelte morali decisamente ostiche.

Leggiamo la sinossi ufficiale:

Triangle Strategy è ambientato nel continente di Nortelia, dove dovrai decidere il destino di tre regni molto potenti coinvolti in un conflitto: Glenbrook, Aesglast e Sabulos. In questa storia ambientata 30 anni dopo la Guerra del Sale e del Ferro seguirai le avventure del protagonista Serenoa Wolffort e dei suoi fedeli compagni, il suo amico d'infanzia, il principe Roland, la fidanzata, la principessa Frederica Aesglast e l'intendente dei Wolfhort, Benedict.

Disponibili anche diversi bonus per chi prenoterà il gioco prima dell'uscita: Chi preacquisterà l'edizione standard o la Deluxe Edition di Triangle Strategy prima del 13 ottobre 2022 su PC riceverà uno sconto del 10% per il preacquisto. La Digital Deluxe Edition di Triangle Strategy sarà anche inclusa in un pacchetto insieme a VARIOUS DAYLIFE su PC (tramite STEAM). Chi acquista questo pacchetto su PC (STEAM) riceverà uno sconto del 10% sulla Digital Deluxe Edition di Triangle Strategy inclusa nel pacchetto, e poi anche uno sconto del 29% sull'intero pacchetto, che include l'artbook digitale di VARIOUS DAYLIFE, disponibile quando uscirà il 13 ottobre 2022 su PC.