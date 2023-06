Assassin's Creed Codename Jade: trailer di presentazione e iscrizioni alla beta chiusa disponibili

All'Ubisoft Forward di giugno 2023, la compagnia francese ha mostrato il trailer di presentazione di Assassin's Creed Codename Jade, il gioco a mondo aperto per dispositivi mobile. Inoltre, ha confermato che le preregistrazioni per la beta chiusa - prevista per questa estate - sono ora disponibili. Vediamo il filmato qui sotto e i dettagli.

Ubisoft spiega: "Esplorate il cammino di Xia in Assassin's Creed Codename Jade, ambientato nel terzo secolo a.C., all'epoca di uno dei primi imperi unificati della Cina. È appena iniziata un'era senza precedenti di scambi commerciali e culturali tra Oriente e Occidente, ma con essa arrivano nuove sfide e minacce in agguato nell'ombra."

"Dalla Grande Muraglia fuori dai confini dell'impero alla capitale imperiale di Xianyang, viaggiate in un mondo pieno di storia antica e di pericoli nascosti. Difendetevi dagli Xiongnu e lavorate per smantellare le cospirazioni, assumendovi maggiori responsabilità e affrontando nuove sfide."

"Assassin's Creed Codename Jade è una vera esperienza in stile Assassin's Creed di alta qualità su piattaforme mobili, pubblicata da Level Infinite. Arrampicatevi per le città, fate parkour da un tetto all'altro, assassinate obiettivi in vari modi e ingaggiate combattimenti emozionanti. Entrate nell'antica Cina e viaggiate attraverso 2.000 anni di storia! Esplorate le prestigiose dinastie dell'Oriente, difendete la Grande Muraglia e scoprite i segreti dei guerrieri di terracotta. Scoprite i paesaggi mozzafiato di Xianyang, il centro imperiale, e mescolatevi ai mercanti orientali."