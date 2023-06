Assassin's Creed Mirage: il video gameplay ci mostra finalmente il gioco di Ubisoft

Durante l'Ubisoft Forward di giugno 2023 Ubisoft ha mostrato al mondo il primo vero video di gameplay di Assassin's Creed Mirage, il nuovo capitolo della saga che mira a riportare i giocatori nelle vecchie atmosfere.

Assassin's Creed Mirage ci porta nella Baghdad del nono secolo e ci mette ne i panni del già noto Basim. Il nostro protagonista, in questo filmato di presentazione, inizia eliminando un obiettivo e dovendo ovviamente poi fuggire dalle guardie. Una volta al sicuro viene mostrata una breve sequenze narrativa e subito dopo abbiamo modo di vedere che potremo sbloccare vari tipi di gadget utili per le missioni, come una cerbottana per abbattere i nemici dalla distanza in modo furtivo.

Successivamente, Basim sceglie una missione tra varie a disposizione. In questo caso il compito è trovare una concubina del Califfo e salvarla dalle persone che l'hanno catturata. Possiamo vedere che c'è anche una sfida aggiuntiva, "Non subire alcun danno", e una serie di ricompense. Il video di Assassin's Creed Mirage prosegue poi con Basim che raggiunge il luogo della missione ed esplora in cerca di un punto di ingresso. La presenza di una guardia, però, impedisce inizialmente di usare Enkidu l'aquila per visualizzare dall'alto la zona.

Un volta all'interno del perimetro, Basim usa la propria vista dell'Aquila può individuare i nemici e decidere in che direzione andare, sfruttando gruppi di persone e l'erba alta per nascondersi dai nemici. Dopo alcune eliminazioni più o meno furtive, riesce a liberarsi del nemico in cima a una torre che blocca Enkidu e può finalmente vedere dall'alto la zona. L'obiettivo di questa missione di Assassin's Creed Mirage viene quindi individuato dall'aquila e Basim sa come proseguire.

Si tratta di una zona densa di nemici, ma Basim è in grado di fare piazza pulita usando una delle sue capacità: selezionando vari bersagli, si è praticamente in grado di teletrasportarsi verso di loro e ucciderli in successione all'istante senza essere individuati. Questa capacità di Assassin's Creed Mirage ovviamente ha un limite determinato da una barra a ricarica. Basim infine elimina il bersaglio e il tutto si chiude con una fuga cinematografica.