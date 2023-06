Assassin's Creed Mirage: un trailer cinematografico dal Ubisoft Forward

Tra i protagonisti dell'Ubisoft Forward non poteva mancare ovviamente anche Assassin's Creed Mirage, di cui abbiamo visto anche un trailer cinematografico, che potrete visualizzare nel player sottostante.

Il filmato ci mostra l'ascesa di Basim Ibn Ishaq, il protagonista di questo capitolo, da scapestrato ladruncolo che agisce tra le strade di Baghdad del nono secolo, fino a diventare un maestro assassino.

Durante l'evento abbiamo visto anche un video gameplay esteso di Assassin's Creed Mirage, che offre una panoramica delle dinamiche di gameplay, che da questo punto di vista sembra avvicinarsi molto allo spirito dei primi capitoli della serie.

Vi ricordiamo che Assassin's Creed Mirage sarà disponibile dal 12 ottobre 2023 su PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S e Xbox One. L'Ubisoft Forward è la vetrina estiva della compagnia francese dove presenta i giochi in sviluppo presso i suoi studi sparsi per il mondo, da Assassin's Creed a The Division, da The Crew a Far Cry. Trovate tutte le novità annunciata durante questo e tutti gli altri eventi estivi nel nostro hub Multiplayer.it Summer of Games.