Assassin's Creed Nexus VR: il trailer di presentazione svela i tre personaggi e il gameplay

Anche la realtà virtuale ha il proprio spazio durante l'Ubisoft Forward di giugno 2023. Durante l'evento della compagnia francese abbiamo visto il trailer di presentazione di Assassin's Creed Nexus VR.

In Assassin's Creed Nexus VR avremo modo di vestire i panni di tre diversi personaggi della saga: Ezio Auditore da Firenze, Kassandra e Connor. In questo gioco potremo fare parkour, esplorando liberamente una serie di mappe aperte basate sull'Italia rinascimentale, nell'America coloniale e nell'Antica Grecia. Potremo usare la Lama Celata, l'ascia e l'arco per scontrarci con una serie di nemici. Lo stealth sarà sempre importante e dovremo nasconderci per raggiungere i nostri obiettivi.

Assassin's Creed Nexus VR è la prima occasione per giocare in prima persona nei panni di famosi assassini della saga e scoprire nuove storia. Nei panni di Ezio potremo inoltre incontrare personaggi noti come Leonardo Da Vinci, nel mentre esploriamo una storia piena di "conflitti strazianti, tesori rubati e vendette". Per quanto riguarda invece Kassandra, potremo vivere la storia dei "Trenta Tiranni" che governavano brutalmente Atene. Infine, torneremo nelle vesti di Connor per lanciarci in un mondo di spionaggio, intrighi e tradimenti.

Chiaramente torneranno città iconiche già note, ovvero Venezia, Atene e Boston, ma non solo. Potremo completare le missioni in modo autonomo, trovando la strada migliore verso i nostri obiettivi. Gli ambienti saranno esplorabili liberamente a 360 gradi.

Potremo combattere e, muovendo le mani, potremo bloccare, parare, contrattaccare e usare varie armi, come l'arco, spade, coltelli da lancio, balestra, bombe fumogene e non solo. Potremo anche usare l'ambiente a nostro vantaggio per distrarre i nemici e sfruttare anche gli assassinii aerei.