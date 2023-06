The Division Resurgence: trailer dall'Ubisoft Forward 2023, preregistrazioni aperte

All'Ubisoft Forward di giugno 2023, la compagnia francese ha mostrato The Division Resurgence, il gioco per mobile. È in arrivo nell'autunno 2023 e le preregistrazioni sono aperte.

Il nuovo trailer ci mostra una sequenza cinematografica di scontri a fuoco tra le strade della città che fa da sfondo al gioco. A seguire è arrivato un po' di gameplay, che è quello tipico della serie di Ubisoft, a base di scontri a distanza con meccaniche da gioco di ruolo. Potremo personalizzare il nostro personaggio, ottenere nuovo bottino e andare in missione con altri giocatori.

Ricordiamo che The Division Resurgence è slegato da The Division 1 e 2. Avrà una trama, fazioni, nemici e non solo completamente nuovi. Anche in questo caso, in ogni caso, l'ambientazione è gli USA al giorno d'oggi in un momento post-crisi causato da un'epidemia che ha causato il crollo delle istituzioni. Il giocatore sarà un agente della Divisione Strategica Nazionale (SHADE). L'obiettivo è creare un futuro migliore per i civili.