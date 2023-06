The Crew Motorfest: data di uscita e trailer dell'Ubisoft Forward di giugno 2023

Oggi, 12 giugno 2023, è andato in onda l'Ubisoft Forward, l'evento di presentazione della compagnia francese. Durante questo show abbiamo avuto la possibilità di vedere due trailer di The Crew Motorfest, il gioco sportivo a mondo aperto. È stata condivisa anche la data di uscita: 14 settembre 2023. Vediamo i filmati e tutti i dettagli.

Il sottotitolo di The Crew Motorfest fa riferimento a un festival della durata di un anno dedicato agli appassionati di auto. Dovremo "unirci ai festeggiamenti e partecipate a un programma di attività in continua evoluzione: scoprite nuovi punti di vista sulla cultura automobilistica attraverso una selezione di brevi campagne tematiche, intense gare di guida e vari eventi competitivi dal vivo. Con centinaia di auto iconiche da collezionare, del passato, del presente e del futuro, avrete molte opportunità di mostrare le vostre abilità e il vostro stile mentre diventate una delle Leggende del festival."

L'ambientazione è l'isola di O'ahu, un paradiso tropicale trasformato nel parco giochi definitivo per tutti gli amanti delle auto. Sarà un mondo aperto esplorabile in solitaria o insieme ad altri giocatori, alla ricerca di "gare su strada ad alta velocità nella vivace città di Honolulu e prove di abilità in fuoristrada sulle pendici di un vulcano. Quando sarete pronti a rilassarvi, potrete rilassarvi sulle spiagge assolate al volante della vostra supercar preferita o esplorare i sentieri nascosti della lussuosa foresta pluviale a bordo di un buggy."

The Crew Motorfest propone poi le Playlists, una selezione di campagna tematiche che permetteranno di esplorare la cultura delle automobili. Saranno composte da gare, eventi a tema e sfide uniche, con atmosfera specifica e ricompese speciali. Potremo scoprire le Muscle Car americane, le gare di strada in stile giapponese o anche tornare all'epoca precedente ai GPS.

Sarà possibile fare il preorder e ottenere il Liberty Walk Pre-order Pack con 30 giorni di accesso esclusivo a contenuti originali, compresa la TOYOTA GR Supra Special Edition ideata da un famoso content creator giapponese, un vestito e un cappello e due elementi di personalizzazione per le auto (underglow e pneumatico). Ci sarà poi un passa annuale, con il primo che include 25 auto extra, due per ogni mese a partire sin dall'uscita.