Skull and Bones, date della closed beta e un brano della colonna sonora dall'Ubisoft Forward

Skull and Bones è stato presentato all'Ubisoft Forward con le date della closed beta, che si svolgerà dal 25 al 28 agosto, e con un brano della colonna sonora del gioco eseguito da Home Free.

Lo scorso gennaio un leaker che riportato che i test di Skull and Bones non stavano andando bene, dunque sarà interessante capire da qui a qualche settimana come e se il titolo è stato migliorato dagli sviluppatori della casa francese.

Per registrarvi alla closed beta di Skull and Bones vi basterà visitare questa pagina, selezionare la piattaforma, inserire i dati richiesti e incrociare le dita.

"Entra nel pericoloso paradiso di Skull and Bones, supera le difficoltà e fatti strada sino a diventare un famigerato pirata", si legge nella descrizione del video. "Crea la tua flotta formidabile e usala per costruire un impero in un mondo che presenta costanti sfide, nuove storie e nuovi contenuti ogni stagione."

"Raccogli risorse necessarie per costruire armi e attrezzi, costruisci le tue navi e fai crescere la tua fama, costruendo la tua rete di contatti dalle coste dell'Africa alle isole tropicali delle Indie, crea un impero sulla strada per dominare l'Oceano Indiano."