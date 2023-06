Captain Laserhawk: A Blood Dragon Remix, l'anime Netflix presentato con un trailer

Dall'Ubisoft Forward è arrivato anche il primo teaser trailer di Captain Laserhawk: A Blood Dragon Remix, il nuovo anime prodotto in collaborazione da Ubisoft e Netflix e basato sul particolare spin-off di Far Cry in stile action anni 80.

Il teaser non è molto chiaro, trattandosi di un veloce montaggio di scene, ma tanto basta a capire un po' lo stile caratteristico di questa produzione, che riprende in pieno quello che ha reso famoso l'originale Far Cry 3: Blood Dragon.

Anche in questo caso, si tratta di una produzione che sprizza anni 80 da tutti i pixel, anche se il character design è più in linea con le produzioni moderne.

Dal puto di vista narrativo, dopo una prima parte che sembra più in linea con lo sci-fi classico tipico anche del gioco, iniziano a trasparire diverse stranezze: verso la fine del trailer possiamo infatti vedere varie citazioni da altri titoli Ubisoft come Assassin's Creed e i Rabbids, tanto per dare un'idea delle particolarità che ci possiamo attendere da questa serie.

Captain Laserhawk: A Blood Dragon Remix arriverà nel catalogo Netflix nell'autunno 2023, in attesa di scoprirlo meglio nei prossimi mesi.