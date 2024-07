Skull and Bones arriva su Steam, ecco la data di uscita

Dopo un periodo di esclusività su Epic Games Store e Ubisoft Store, la versione PC di Skull and Bones è finalmente in dirittura d'arrivo anche su Steam, con la data di uscita non è neppure lontanissima. Il lancio dell'esperienza piratesca di Ubisoft sullo store di Valve è fissato al 22 agosto.

Non sono disponibili i dettagli sul prezzo al lancio su Steam, ma con ogni probabilità sarà il medesimo degli altri store, dunque di 59,99 euro, con eventualmente uno sconto per chi deciderà di acquistarlo entro un tot di tempo dalla pubblicazione. È altrettanto probabile che saranno disponibili anche le edizioni Deluxe e Premium (che includono 2 missioni aggiuntive e vari bonus digitali in-game), ma per i dettagli precisi sarà necessario attendere.