Helldivers 2: Escalation di Libertà, arriva un grosso update gratis con nuovi nemici, missioni e molto altro

Una delle novità maggiori è rappresentata dal livello di difficoltà 10 "Super Helldive" per le missioni, pensato per gli Helldiver più coraggiosi e abili. Uscire vittoriosi in questa nuova sfida non sarà affatto semplice, ma per chi ci riuscirà ci sono in palio ricompense maggiori.

Tramite le pagine del PlayStation Blog di Sony, gli sviluppatori di Arrowhead Game Studios hanno presentato Escalation di Libertà , un corposo aggiornamento gratuito di Hellidvers 2 che ha tutte le carte in regola per portare una ventata di aria fresca allo sparatutto multiplayer, con l'aggiunta di nuove tipologie di obiettivi per le missioni, nemici e molto altro ancora sulla base dei feedback della community. Segnativi la data sul calendario: l'update sarà disponibile a partire dal 6 agosto sia su PC che su PS5.

Nuovi nemici e ambientazioni

Sempre in risposta ai feedback dei giocatori, Escalation di Libertà aumenterà la varietà delle missioni, aggiungendo dei nuovi obiettivi e avamposti nemici ancora più grandi, sia di Automaton che di Terminidi, che offrono più ricompense di campioni super. I nuovi obiettivi saranno disponibili anche per le difficoltà più basse, per venire incontro a chi ha iniziato da poco a diffondere la "democrazia controllata" nella galassia.

Le novità non finiscono qui, perché Escalation di Libertà introdurrà anche nuovi nemici nei ranghi di bot e insetti. Per i Terminidi troviamo l'Impalatore, un gigantesco Terminide con tentacoli visto nel precedente capitolo, il Carica-Spore, un insettone corazzato che carica a testa bassa i nemici e circondato da una foschia che lo rende quasi invisibile fino a che non ve lo troverete a pochi metri, e infine il Comandante Alfa, ancor più feroce, grande e pericoloso della variante standard. Gli Automaton invece potranno vantare tra i propri ranghi il Carro Lanciarazzi e altre unità "sorprendenti", su cui per il momento non sono stati svelati ulteriori dettagli.

Sempre rimanendo in tema di aggiunte votate ad aumentare la varietà di situazioni, con l'aggiornamento arriveranno nuove ambientazioni paludose, con nebbia fitta e flora selvaggia, dove la visibilità è drasticamente ridotta.

L'Impalatore, il nuovo nemico dei Terminidi di Helldivers 2

In aggiunta a tutto ciò, ci saranno anche delle modifiche per migliorare la qualità dell'esperienza di gioco a tutto tondo, come delle correzioni ai menu social e al sistema di ricompense per i giocatori che vengono cacciati dalle partite, con ulteriori dettagli in arrivo prossimamente.