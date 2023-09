iPhone 15: gli alimentatori perfetti per i vari modelli di smartphone di Apple

Apple ha da poco presentato la nuova linea di iPhone 15, la quale introduce varie novità, compresa un'uscita USB-C che va a sostituire quella Lighting originale. La novità è ottima per la maggior parte dei consumatori, ma alcuni avranno ora bisogno di acquistare un nuovo set di cavi e alimentatori per il proprio smartphone. Vi abbiamo già segnalato alcuni cavi per la ricarica e il trasferimento dati adatti ad iPhone 15, ma ora possiamo vedere anche quali sono i caricatori più utili a seconda del modello di iPhone che volete acquistare. Ricordiamo che la linea iPhone 15 richiede alimentatori da minimo 20 W, secondo indicazione di Apple, e che i modelli più potenti, ovvero Pro e Pro Max, hanno una batteria più ampia e supportano velocità di carica superiori. iPhone 15 Pro Max può infatti arrivare a un 50% di ricarica in 35 minuti, mentre gli altri modelli possono arrivare al 50% di ricarica in 30 minuti. In generale, quindi, se optate per iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max, non limitatevi a un alimentatore da 20 W, visto che questi modelli hanno capacità di ricarica superiore.

Anker Nano II | 65 W, per iPhone 15 Pro e Pro Max Anker Nano II è un caricatore di qualità, dimensioni contenute, garantisce una ricarica rapida a 65 W ed è perfetto quindi per i modelli Pro e Pro Max di iPhone 15. La porta è USB-C, quindi dovrete usare un cavo USB-C / USB-C per l'alimentazione. Il prezzo non è bassissimo, ma è un caricatore affidabile che non vi deluderà. Il cavo di ricarica non è incluso con l'alimentatore, che è venduto dalla divisione italiana di Anker e spedito da Amazon.

VOLTME a tre porte | 100 W condivisi, per molteplici dispositivi Se avete bisogno di ricaricare più dispositivi assieme senza perdere troppa potenza, allora vi consigliato il VOLTME a tre porte da 100 W: due USB-C e una USB-A. È perfetto se avete bisogno di tenere in carica più dispositivi contemporaneamente, ma badate bene che in tal caso i 100 W sono divisi tra le porte. Se usate singolarmente, le due porte USB-C arrivano a 100 W, mentre la USB-A è limitata a 60 W. Se invece usate tutte le porte assieme, la prima USB-C arriva a 65 W e le altre si fermano a 12 W. Ricordiate che non tutti i cavi supportano i 100 W.

UGREEN Nexode Mini | 20 W, basso costo Se preferite risparmiare un po', potete optare per un caricatore come quello di UGREEN, Nexode Mini. La velocità di ricarica è limitata a 20 W, quindi lo consigliamo unicamente per i modelli base di iPhone 15, ma si tratta di un alimentatore a basso costo e di dimensioni contenute. In questo caso l'uscita è USB-C.