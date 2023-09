iPhone 15: i cavi USB-C perfetti per la ricarica e il trasferimento dati, ecco le varie soluzioni

iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max utilizzeranno un ingresso USB-C, come tanti altri dispositivi. Si tratta di un cambiamento importante per la compagnia, ma anche per chi utilizza prodotti Apple da tempo e ha il cassetto pieno di cavi Lightning. Alcuni potrebbero quindi aver bisogno di acquistare nuovi cavi per la ricarica e per la connessione del proprio smartphone Apple iPhone 15. La scelta non è semplice, visto che sono tantissimi i produttori di cavi USB-C e bisogna tenere in considerazione vari fattori, come la velocità di trasferimento dei dati (fino a 10 Gbps per i modelli migliori di iPhone 15), la lunghezza, la qualità dei materiali e la resistenza, tutto ovviamente anche in base alle vostre necessità. Se siete in cerca di un cavo USB-C di qualità che sia in grado di raggiungere le velocità più alte, qui di seguito potete trovare alcuni suggerimenti di prodotti disponibili tramite Amazon. Nota bene: solo i modelli 15 Pro e 15 Pro Max supportano la velocità "massima" (ovvero 10 Gbps), mentre i modelli 15 e 15 Plus si fermano a una più modesta 480 Mbps.

Anker PowerLine II | 10 Gbps e poco costoso Se siete in cerca di un cavo USB-C / USB-A, Anker PowerLine II propone un modello da 0.9 metri con velocità massima pari a 10 Gbps. Si tratta di un cavo di qualità, poco costoso e con una garanzia a vita. Si tratta per certo di uno dei migliori modelli ed è compatibile con la linea di iPhone 15 e molti altri dispositivi tecnologici come computer, Nintendo Switch, tablet e altri smartphone. Se inoltre avete necessità del modello USB-C / USB-C, Anker PowerLine II non vi delude: a un prezzo leggermente superiore potete trovare tale versione del cavo per il trasferimento dei dati. In entrambi i casi i prodotti sono venduti dalla divisione italiana di Anker e spediti da Amazon. Entrambi i modelli permettono di ricaricare dispositivi con velocità fino a 100 W.

Baseus | 480 Mbps, lungo e resistente Se vi serve un cavo più resistente, allora potete optare per quelli di Baseus. Parliamo di cavi USB-C / USB-C che permettono ricarica a 100 W e trasferimento dati fino a 480 Mbps, ottimo quindi per chi punta a un iPhone 15 o iPhone 15 Plus. Il vantaggio di questo modello è che è disponibile in varie lunghezze - fino a 3 metri per la massima comodità - ed è realizzato con un cavo intrecciato in nylon che non si consuma con l'uso e lega di zinco, con rivestimento UV liscio e design integrato. La garanzia sul cavo è di due anni.

SUMPK | 480 Mbps, tre cavi a basso costo Se volete resistenza, basso costo e tre cavi in uno, allora vi consigliato questo pacchetto di cavi di SUMPK. La velocità di trasferimento dati è fino a 480 Mbps e la ricarica è fino a 60 W. Il grande limite è la lunghezza, ovvero solo 20 centimetri, ma se avete bisogno di attaccare uno smartphone o altri dispositivi USB-C a una Powerbank, è la soluzione perfetta. Inoltre, questo modello USB-C / USB-C è estremamente resistente con una copertura esterna in nylon che limita il consumo del cavo con l'utilizzo, rendendolo comodo anche per chi viaggia spesso e deve togliere e rimettere nello zaino il cavo continuamente, piegandolo quando serve.