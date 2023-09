Xbox Series X|S: Starfield ha portato a un incremento delle vendite del 76% in UK

Sembra che il lancio di Starfield abbia avuto già un effetto positivo sulle vendite di Xbox Series X|S, almeno per quanto riguarda la settimana appena trascorsa sul mercato del Regno Unito, dove le console hanno fatto registrare un incremento del 76%.

Questo basta a far registrare a Xbox Series X|S quella che GamesIndustry definisce la "migliore settimana del 2023" per la console Microsoft, in base ai dati forniti da GfK. In particolare, si parla della settimana conclusa il 2 settembre, mentre i primi dati emersi sulla settimana conclusa il 9 settembre parlando della "seconda migliore settimana".

Per la settimana successiva, evidentemente, l'andamento continua ad essere positivo anche se l'incremento è stato minore, considerando che si partiva già da un dato migliore rispetto a quanto registrato in precedenza.