PS5: firmware 23.02-08.00.00 disponibile con Dolby Atmos e molto altro, ecco i dettagli

Sony pochi minuti fa ha pubblicato il firmware di sistema 23.02-08.00.00 per PS5, che introduce le numerose novità precedentemente in fase di beta testing, tra cui il supporto ai dispositivi con Dolby Atmos, la capienza massima supportata per gli SSD M.2 aggiuntivi e la possibilità regolare il "beep" di accensione della console. Le dimensioni dell'aggiornamento sono di 1,175 GB.

La novità in primo piano è che ora PS5 permette di fruire dell'audio 3D potenziato da Tempest 3D AudioTech anche tramite dispositivi HDMI compatibili con Dolby Atmos, come ad esempio soundbar, TV o sistemi home theater. Per attivare Dolby Atmos, vai a Impostazioni > Audio > Uscita audio > Formato audio (priorità), quindi seleziona Dolby Atmos.

Un'altra aggiunta che supponiamo verrà accolta a braccia aperte da molti giocatori è la possibilità di regolare il volume o disattivare il beep di accensione di PS5. Potrete modificare questa impostazione da Impostazioni > Sistema > Segnale acustico.