Ratchet & Clank: Rift Apart su PC carica più velocemente di PS5 eliminando un file

Sembra che Ratchet & Clank: Rift Apart su PC sia in grado di caricare più velocemente anche di PS5 se si elimina un file del gioco, con un'operazione che può però risultare rischiosa, come riferito dagli stessi sviluppatori Insomniac.

L'operazione è però potenzialmente dannosa

La cosa fa particolarmente scalpore perché Ratchet & Clank: Rift Apart è stato a lungo utilizzato come benchmark per dimostrare la presunta superiorità del sistema di gestione della memoria di archivio da parte di PS5, con gli sviluppatori a sostenere che fosse un gioco impossibile da giocare senza quella particolare configurazione hardware.

La cosa è stata di per sé smentita proprio dall'arrivo su PC, con peraltro la possibilità di giocarci anche con un hard disk meccanico, ma questo ulteriore esperimento la smonterebbe ulteriormente.



Tuttavia, è un'operazione potenzialmente dannosa: come riferito da Insomniac, cancellare tale cache può funzionare nel caso in cui il gioco sia già stato completato e gli asset siano dunque già stati gestiti almeno una volta, altrimenti può portare ad artefatti ed errori grafici, cosa che può emergere anche in seguito a un aggiornamento dei driver, senza quel file specifico.

Se non altro, come riferito anche da Alex Battaglia di Digital Foundry nel tweet qui sopra, dimostra come ci possa forse essere spazio di manovra per migliorare ulteriormente le prestazioni su PC, magari senza andare a mettere a repentaglio la stabilità del software come in questo caso.