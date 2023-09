PS5: vendite aumentate del 42% in UK ad agosto, bene anche Xbox Series X|S

GamesIndustry ha condiviso i dati di GSD relativi al mercato hardware del Regno Unito di agosto, mese in cui è stato registrato un incremento dei ricavi del 22% rispetto a luglio e dell'8% su base annuale. Questo risultato è stato guidato in larga parte da PS5 che ha registrato vendite maggiori del 42% su base mensile.

È l'ennesimo mese da record per PS5 in UK, tanto che dall'inizio dell'anno a oggi le vendite sono superiori del 60% rispetto a quelle registrate lo scorso anno. Parte del merito è sicuramente dovuto alle invitanti offerte lanciate da Sony negli ultimi mesi, nonché la maggiore disponibilità nei negozi della console, che l'anno scorso in questo periodo era quasi introvabile.

Nintendo Switch ha invece registrato un calo delle vendite del 5% rispetto a luglio, mentre quelle di tutto il 2023 sono inferiori del 10% su base annuale. Va detto che la console viaggia comunque su numeri elevati considerando che ha più di sei anni di attività sul mercato.

Bene Xbox Series X|S che ad agosto ha segnato un incremento delle unità vendute del 7% rispetto al mese precedente. Si tratta di un segnale positivo dopo i risultati negativi registrati durante il resto del 2023, tanto che al momento le vendite totali sono inferiori del 23% su base annuale, e dovrebbe essere solo l'inizio, visto che con i dati di settembre in poi vedremo gli effetti positivi dei lanci di Starfield e Forza Motorsport.