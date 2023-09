Xbox: nuove console nel 2028, Microsoft potrebbe puntare a vari modelli e approccio 'flessibile'

Continuano a emergere ulteriori informazioni dalla massa di documenti resi pubblici durante il processo tra Microsoft e FTC per l'acquisto di Activision Blizzard, in questo caso confermando l'idea di nuove Xbox in arrivo nel 2028, ma con alcune informazioni aggiuntive come un possibile approccio "flessibile" che farebbe pensare a diverse configurazioni.

La possibile data d'uscita della nuova Xbox era già trapelata nei mesi scorsi sempre all'interno del medesimo contesto, ma in questo caso la questione è più circostanziata. L'idea del lancio verso il 2028 è stata riferita nel corso di un meeting avvenuto nel maggio del 2022, tra diversi executive di alto livello di Microsoft come il CEO Satya Nadella, la CFO Amy Hood e il capo di Microsoft Gaming Phil Spencer.

A dire il vero, dalla discussione non si capisce precisamente quale sia il modello di proposta che Microsoft ha deciso per la prossima generazione, ma si parla chiaramente di un "piano per il 2028", dunque indicando tale anno piuttosto precisamente come quello indicativo per il lancio delle nuove console.