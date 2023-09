Resident Evil 4 Separate Ways: abbiamo visto in azione Ada

Considerando il livello di molti dei giochi usciti negli ultimi mesi, per un team di sviluppo distinguersi nel 2023 non è certo una passeggiata. Qualcuno deve essersi dimenticato di avvisare Capcom della cosa, comunque, dato che la software house giapponese ha sfornato due dei migliori titoli in assoluto in un'annata a dir poco eccezionale, e non sembra intenzionata a fermarsi. Questa talentuosa casa nipponica è ormai completamente rinata, tanto da non aver trascurato nemmeno la moderna necessità di mettere in campo delle nuove proprietà intellettuali; il fatto che vi siano giochi come Pragmata e Path of the Goddess in produzione non significa però che i marchi più amati siano stati abbandonati: è inutile citare ancora una volta quanto sia eccelso il nuovo Street Fighter e che il remake di Resident Evil 4 è stato un meritatissimo successo di pubblico e critica, a cui mancava solo un piccolo, ma significativo capitolo noto col nome di Separate Ways per essere completo. Ora questo importante pezzo del puzzle dedicato ad Ada Wong è stato finalmente annunciato, e non vediamo l'ora di capire come si incastrerà nella storia accuratamente ritoccata del gioco. Prima del lancio e dell'inevitabile recensione, Capcom ha condiviso con noi un video gameplay inedito di Resident Evil 4 Separate Ways. Non c'è moltissimo, ma quanto visto è più che sufficiente per farsi un'idea di ciò che ci aspetta. Prevedibilmente, sembrano solo cose belle.

Come faresti senza di me? Ada è tornata ed è più in forma che mai. Siamo curiosi di vedere come si incastrerà stavolta la sua avventura con quella di Leon Evitiamo di spoilerarvi gli scampoli di storia presenti nel trailer offerto da Capcom; già da pochi secondi di cutscene si intuisce come pure nel DLC il team abbia optato per un focus nettamente maggiore sulla trama e i personaggi, puntando molto sulla loro rinnovata caratterizzazione. Il Separate Ways originale era una campagna parallela a quella di Leon, che svelava alcuni punti bui della trama (anche se non sempre in modo perfettamente integrato) utilizzando Ada come una sorta di Deus Ex Machina controllabile. Le azioni della femme fatale più amata della serie erano spesso il motore trainante di ciò che coinvolgeva il protagonista, tanto che la famosa "campana" dell'iconica scena iniziale veniva suonata proprio da lei. Questo fulcro non è affatto cambiato: anche nella sua forma rinnovata Separate Ways sembra voler chiarire tutti gli elementi meno cristallini della storia del remake di Resident Evil 4 attraverso Ada; la differenza sta in una maggiore cura generale, che probabilmente permetterà al tutto di incastrarsi negli eventi in modo nettamente più sensato. Nel video a noi mostrato, ad esempio, si nota chiaramente per qualche istante il Verdugo scomparso nella campagna principale: la sua presenza sembra quindi confermare che gli elementi mutati o spariti nel gioco principale potrebbero esser stati tutti inseriti proprio in Separate Ways, completando alla perfezione il pacchetto. Gli sviluppatori non hanno ad ogni modo lavorato solo sulla storia, dato che da quanto mostrato molte delle debolezze della missione originale di Ada potrebbero esser state eliminate in questa sua nuova forma. Separate Ways era pur sempre un ottimo extra, ma ripercorreva molte delle mappe già esplorate da Leon, riutilizzando anche molti nemici già sconfitti dall'ex STARS. Accadrà inevitabilmente anche qui, eppure abbiamo già notato alcune chicche che potrebbero trasformare completamente l'esperienza persino nelle zone rivisitate...

Una vera femme fatale usa il rampino Ripercorrerete varie mappe già viste nel DLC, ma il rampino sembra aver offerto interessanti spunti ai level designer di Capcom Una delle scene più esplicative in tal senso è la confermata battaglia contro El gigante (sì, c'era anche nel "vecchio): la mappa in cui lo si combatte è del tutto differente, e vanta vari edifici distruttibili sui cui tetti Ada può salire col suo rampino per ottenere una posizione di vantaggio. E proprio il rampino sembra essere il fulcro dell'esperienza, visto che tutte le location che abbiamo osservato sembrano esser state ricalcolate in base al suo utilizzo. Per chiarirci, nel giocato si vede Ada ripercorrere anche il castello, ma la possibilità di usare il gadget le permette di muoversi rapidamente tra le piattaforme distrutte della zona iniziale, oltre che di salire su archi di pietra normalmente irraggiungibili per Leon. Persino in altre fasi del trailer Ada sale senza sforzo su piattaforme che il buon Kennedy poteva solo osservare da lontano, e non dubitiamo che questo tipo di verticalità aggiungerà parecchio brio anche alle zone non ancora svelate. Il rampino, peraltro, non è utile solo durante l'esplorazione e Ada può usarlo durante le esecuzioni per raggiungere immediatamente un nemico stordito - una tecnica indubbiamente utile anche nella modalità mercenari, di cui entrerà a far parte a breve - se poi vi sono avversari vicini a una piattaforma raggiungibile, l'agente li atterra immediatamente con un calcio, così da evitare fastidiosi ostacoli tra un movimento e l'altro. Ada sembra disporre di altri gadget da spia oltre al rampino, ma nel gameplay mostrato usa solo delle avanzatissime lenti a contatto per indicare i punti dove questo è utilizzabile. Chissà che non ci siano altre sorprese non ancora svelate Infine, Ada sembra aver a disposizione anche armi uniche, come una balestra il cui funzionamento potrebbe essere diverso da quello del lancia dardi a disposizione di Leon. Abbiamo osservato solo quella, ma la presenza di tesori implica il ritorno del mercante, e potrebbero esserci altre bocche da fuoco esclusive. Potrebbero sembrare differenze marginali così elencate, ma in un gioco dove il posizionamento dei nemici e il design degli scontri sono importanti come Resident Evil 4 Remake questi fattori cambiano in modo enorme l'approccio del giocatore al combattimento, e accompagnati da nuovi elementi della narrativa potrebbero rendere il DLC molto più memorabile di quanto ci si possa aspettare. L'unico lato negativo in quanto visto? Effettivamente la doppiatrice inglese di Ada sembra essere un po' fuori ruolo; capiamo il chiaro intento di sembrare perennemente distaccata durante i dialoghi, ma il paragone con gli altri doppiatori non è dei più felici e alle volte il tono di voce sembra quasi robotico. Poco male, crediamo sarà un'aggiunta capace di completare alla perfezione un remake già stratosferico.

Il gameplay mostrato da Capcom prima del lancio di Separate Ways non era dei più sostanziosi, ma è stato più che sufficiente per farsi un'idea delle novità. La maggior verticalità delle mappe, il rampino, e la cura dedicata alla narrativa, potrebbero rendere questa nuova versione delle scorribande di Ada Wong nettamente migliore della sua controparte originale. Dovesse essere effettivamente così, la versione "completa" di Resident Evil 4 Remake diventerebbe ancora migliore e sinceramente non vediamo l'ora di veder raggiungere al gioco il suo massimo potenziale.