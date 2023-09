Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, data di uscita con orario di sblocco ufficiale

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty è ormai in arrivo, ma oltre alla data d'uscita, CD Projekt RED ha comunicato più precisamente anche l'orario di sblocco del gioco in tutte le varie aree geografiche, come visibile nell'immagine qui sotto.

Questo significa che sarà possibile giocare a Cyberpunk 2077: Phantom Liberty il 26 settembre 2023 a partire dalle 00:00, ovvero alla mezzanotte tra il 25 e il 26 settembre, su console, e dalle ore 1:00 del mattino su PC, con gli orari differenti in base ai vari fusi orari.

Stranamente, c'è una discrepanza negli orari tra la versione PC e quella console, cosa che si riflette anche in altri orari di uscita su altre aree geografiche, evidentemente a causa delle diverse piattaforme di distribuzione del gioco.