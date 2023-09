Nintendo Switch 2: 4K, 60 fps e ray tracing in altri rumor sulla nuova console Nintendo

Continuano a susseguirsi le voci di corridoio su Nintendo Switch 2, o come si chiamerà la nuova console da parte di Nintendo che, secondo diverse fonti, dovrebbe essere ormai in dirittura d'arrivo, con NateTheHate che in questo caso parla di dettagli più specifici come 4K, 60 fps e ray tracing.

La fonte, anche in questo caso, non è propriamente attendibile al 100%: NateTheHate ha già dimostrato in passato un andamento piuttosto altalenante per quanto riguarda l'affidabilità delle informazioni diffuse, ma i dettagli riferiti in questo caso potrebbero inserirsi nella fuga di informazioni che potrebbe essere susseguita alla presunta presentazione della console.

Nel caso non abbiate seguito la questione, sembra infatti che Nintendo abbia presentato Nintendo Switch 2, o forse i kit di sviluppo della nuova console, ad alcuni addetti ai lavori durante un evento a porte chiuse e in gran segreto nel corso della Gamescom 2023.