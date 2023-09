Forza Motorsport: un video gameplay ufficiale mostra le prime gare della Carriera

Nella prima parte del video vediamo il giocatore sfrecciare su una rinnovata Mapple Valley a bordo di una Chevrolet Corvette E-Ray 2024, mentre nella seconda parte si utilizza la Cadicallac V-Series. R per affrontare varie gare nel circuito di Hakone e nel Grand Oak Raceway.

Con il termine dell'embargo delle nuove anteprime di Forza Motorsport , Turn 10 ha pubblicato anche un lungo video gameplay che mostra le prime gare della modalità Carriera del suo racing game in arrivo su Xbox Series X|S e PC.

Forza Motorsport, le ultime impressioni prima del lancio

Come possiamo vedere dal filmato, da un punto di vista grafico Forza Motorsport si presenta benissimo e con un comparto tecnico eccellente. Ma pad o volante alla mano invece come se la cava? Per rispondere a questa domanda vi rimandiamo al nostro provato di Forza Motorsport che abbiamo pubblicato giusto pochi minuti fa.

Vi ricordiamo che il gioco sarà disponibile dal prossimo 10 ottobre su PC e Xbox Series X|S. Inoltre, fin dal lancio sarà incluso all'interno del catalogo di PC e Xbox Game Pass per tutti gli abbonati.