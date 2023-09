Starfield supera Skyrim come giocatori contemporanei su Steam nel nuovo record

Starfield continua a macinare ottimi numeri su Steam, arrivando a superare Skyrim come quantità di giocatori contemporanei su Steam grazie al nuovo record raggiunto nelle ore scorse, che ha fatto segnare oltre 330.000 utenti simultanei.

Per la precisione, il nuovo picco è stato registrato ieri a 330.723 giocatori contemporaneamente online, cosa che dimostra un andamento in crescita per Starfield sulla piattaforma Valve. Con questo dato, il gioco ha ufficialmente superato il picco massimo raggiunto all'epoca da The Elder Scrolls V: Skyrim, pari a 287.411 giocatori.

Non siamo però ancora ai livelli del record stabilito in precedenza da Fallout 4, per rimanere nell'ambito dei giochi Bethesda, considerando che 8 anni fa aveva raggiunto 472.962 giocatori, cosa che richiede ancora un po' di corsa da parte di Starfield per raggiungere il record assoluto dei titoli della casa.