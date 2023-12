Bleach: Shueisha registra il marchio Rebirth of Souls, nuovo gioco in arrivo?

Nuovo gioco per PC e console o per mobile?

A parte ciò, non disponiamo di altre informazioni e ad esempio non sappiamo se si tratta di un nuovo gioco per console e PC oppure di un titolo free-to-play pensato principalmente per smartphone, formula sempre più gettonata per i tie-in di manga e anime. Non sarebbe neppure la prima volta per Bleach, considerando Bleach Mobile 3D del 2019 e Bleach: Brave Souls del 2016.

Va detto che Bleach sta vivendo una sorta di seconda giovinezza grazie alle nuove stagioni dell'anime che narrano le vicende dell'arco narrativo Thousand-Year Blood War, dunque l'ipotesi di un nuovo gioco per cavalcare la popolarità della serie sembra sicuramente plausibile.