Stellar Blade, l'uscita su PS5 nel 2024 è stata confermata da Sony

L'uscita di Stellar Blade su PS5 nel 2024 è stata confermata ufficialmente da Sony, nell'ambito di un post pubblicato sul PlayStation Blog in cui vengono elencate alcune delle novità in arrivo nel corso del prossimo anno.

Presentato inizialmente con il titolo di Project Eve, l'action adventure sviluppato da Shift Up in esclusiva per PlayStation 5 ci metterà al comando di una combattente di nome Eve, appunto, determinata ad affrontare orde di malvagi invasori alieni.