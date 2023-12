WhatsApp Web anticipa una nuova funzione per un futuro senza più condivisione del numero

L'opzione di utilizzare uno username al posto del numero di telefono per l'aggiunta di contatti è una caratteristica da tempo presente su Telegram. A maggio scorso, come riportato da WABetaInfo, questa opzione era stata introdotta anche su WhatsApp, sia per Android che per iOS, attraverso una versione beta della piattaforma di messaggistica di Meta.

La funzione consentirebbe agli utenti di selezionare un nome utente per interagire in modo più discreto, dal momento che questo sarà separato dal numero associato all'account. Lo scopo è garantire ai fruitori di non dover obbligatoriamente condividere il proprio numero di telefono con gli altri; invece, sarà possibile cercare e aggiungere la persona tramite un nome utente. Questa funzione è ora apparsa anche su WhatsApp Web, indicando che potremmo avvicinarci al rilascio nella versione stabile dell'app.

Mi lasceresti il tuo username? Lo screenshot di WABetainfo relativo alla nuova funzione di selezione dello username Gli utenti di WhatsApp presto potranno iniziare ad associare nomi utente ai loro profili per rendere le comunicazioni più sicure e private. Questa funzione è stata notata su WhatsApp diversi mesi fa, ma non è ancora stata implementata nella versione stabile dell'app.

Tuttavia, il suo avvistamento sulle pagine della versione web del servizio suggerisce un probabile arrivo imminente. Questa novità consentirà agli utenti di interagire in modo più discreto dal momento che sarà possibile aggiungere contatti utilizzando gli handle (gli pseudonimi preceduti da una @) e permettendo di comunicare senza condividere il numero di telefono con i contatti desiderati.

È importante notare che, essendo ancora in fase di sviluppo, ci vorrà del tempo prima che la funzione sia disponibile per tutti.