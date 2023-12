Epic Games Store: Cat Quest è il gioco gratis di oggi [aggiornata]

Cat Quest è il gioco gratis che sarà disponibile oggi su Epic Games Store: lo riferisce il noto leaker billbil-kun, che finora le ha fondamentalmente azzeccate tutte. Aggiornamento: è arrivata la conferma ufficiale.

Già disponibile su Steam ma al suo debutto sulla piattaforma Epic, Cat Quest è un RPG a base open world ambientato in un mondo dominato dai gatti, in cui vestiremo i panni di un eroico felino determinato a sconfiggere il malvagio Drakoth per salvare la sua sorellina.

Scaricare il gioco è semplicissimo: vi basterà visitare la pagina di Cat Quest su Epic Games Store, cliccare sul pulsante "ottieni" dopo aver effettuato l'accesso con le vostre credenziali e seguire le istruzioni a schermo fino al completamento dell'operazione.

Dopo l'acuto rappresentato da Ghostwire: Tokyo e The Outer Worlds, come si può vedere l'Epic Games Store sta ripiegando su regali meno sontuosi, diciamo così, ma può darsi che da qui a capodanno arrivi qualche altro titolo di grande rilevanza.