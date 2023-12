Fort Solis, un aggiornamento aumenta la velocità della camminata

Gli sviluppatori di Fort Solis hanno messo a disposizione un aggiornamento che consente di aumentare la velocità della camminata del protagonista: per riuscirci basta tenere premuto il tasto Shift mentre ci si muove.

Per il momento l'update in questione è disponibile solo per la versione PC di Fort Solis, che peraltro è attualmente in offerta a 18,74€ anziché 24,99€ grazie ai Saldi Autunnali di Steam. L'eventuale arrivo su PS5 dipenderà dal feedback degli utenti.

Contestualmente all'annuncio della patch, i ragazzi di Fallen Leaf Studio hanno suggerito agli utenti di riprovare l'avventura, che grazie ai tanti miglioramenti apportati finora è migliorata sotto molti aspetti rispetto al lancio.