Epic Games Store è un successo sullo sfondo, sta raggiungendo Steam velocemente

Tim Sweeney - CEO di Epic Games - è stato intervistato da The Verge e ha parlato dell'Epic Games Store, svelando che la piattaforma è un successo, con 80 milioni di utenti attivi mensilmente (rispetto ai 120 milioni di Steam). Questo significa, secondo Sweeney, che Epic Games Store sta raggiungendo il rivale "velocemente". Il CEO afferma che "l'Epic Games Store è la storia di un successo non raccontato sullo sfondo."

Gli è poi stato chiesto anche se l'Epic Games Store è visto come un negozio videoludico o più in generale come un app store, soprattutto per quanto riguarda la versione mobile nei piani della compagnia. Sweeney ha detto: "L'Epic Games Store non è un negozio di giochi, giusto? È il negozio gestito da Epic Games. Quindi abbiamo già molte cose che non sono giochi. Abbiamo il browser web Brave, una serie di strumenti per la creazione di software, tra cui Unreal Engine, e altri in arrivo, tra cui altri fantastici strumenti di creazione e di produttività. Ospiteremo qualsiasi applicazione di qualsiasi tipo."

"Penso che il mercato dei videogiochi sia qualcosa a cui siamo particolarmente vicini e quindi penso che probabilmente saremo in grado di creare partnership e opportunità più strette nel settore dei videogiochi, ma saremo aperti a tutti su Android come lo siamo su PC."