Epic Games Store: le Offerte delle feste 2023 includono un buono del 33% e tanti giochi recenti

Andando però oltre, troviamo EA Sports FC 24 a 27.99€ che diventano 18.75€ con il buono. Tra i giochi recenti c'è anche Assassin's Creed Mirage a 34.99€ (23.44€ con il buono) e Witchfire a 32.39€ (21.70€ con il buono). Molto interessanti anche Lords of the Fallen a 38.99€ (26.12€ con il buono) e Remnant 2 a 29.99€ (20.09€ con il buono).

Sono iniziate le Offerte delle feste 2023 dell'Epic Games Store . Fino al 10 gennaio 2024 sarà possibile acquistare una serie di giochi in sconto e sfruttare un buono del valore del 33% per ogni spesa sopra i 14.99€.

Come funziona il buono dell'Epic Games Store

Il buono dell'Epic Games Store

Il buono del 33% viene applicato in modo automatico a tutte le transazioni idonee tramite Epic Games Store. Il buono non è inoltre monouso, ma si riattiva a ogni nuovo acquisto idoneo. Come già detto, l'acquisto deve essere di 14.99€ o superiore. Non sono però validi i preacquisti.

Il buono si applica a tutti gli acquisti presenti nel carrello in modo automatico (non è possibile acquistare più di 50 prodotti in una sola transazione sull'Epic Games Store). La promozione dura fino al 10 gennaio 2024, ora 17:00 italiana.