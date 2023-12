Epic Games Store, Destiny 2: Collezione Storica disponibile gratis

I contenuti della Collezione Storica

Uno dei personaggi di Destiny 2

La Collezione Storica di Destiny 2 include tre differenti espansioni, ovverosia La Regina dei Sussurri, Oltre la Luce e Ombre dal Profondo, per un'esperienza di gioco estremamente ricca e coinvolgente.

Ne La Regina dei Sussurri avremo modo di esplorare il tronomondo di Savathun per scoprire come abbia rubato la Luce, mentre in Oltre la Luce viaggeremo verso la frontiera di Europa, collaborando con la misteriosa Ignota per controllare un nuovo, devastante potere.

Ombre dal Profondo, infine, vedrà l'arrivo di una nuova minaccia proveniente dalle ombre della superficie lunare: dovremo scoprirne i segreti visitando la Fortezza dell'Alveare e aiutando Erin Mors a combattere gli incubi prima che sia troppo tardi.