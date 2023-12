Alan Wake 2, le vendite a novembre negli USA destano preoccupazione

C'è preoccupazione in merito alle vendite di Alan Wake 2 negli USA durante il mese di novembre: stando alle rilevazioni di Circana, ex NPD, in termini di utenti attivi su PS5 e Xbox Series X|S il titolo di Remedy si è piazzato rispettivamente 113esimo e 147esimo.

"La situazione è brutta come sembra?", ha chiesto il giornalista Jason Schreier a Mat Piscatella, che ha riportato i dati. "Difficile da dire con certezza", ha risposto l'analista: "I nostri report non coprono le vendite su Epic Games Store, dunque magari la versione PC sta totalizzando il grosso dei numeri."

"A mio parere, tuttavia, una pubblicazione su formato fisico e un po' di promozione in più non avrebbero guastato su console." Come sappiamo, Alan Wake 2 è stato distribuito unicamente in versione digitale per tenere bassi i prezzi, ma può darsi che questa strategia non abbia pagato.