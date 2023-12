Fallout 4: l'aggiornamento gratuito per PS5, Xbox Series e PC è stato rimandato

I giocatori PS5 e Xbox Series X|S sono sempre alla ricerca di giochi di nuova generazione ai quali dedicarsi, ma alcuni sono felici anche solo di poter continuare con i propri titoli preferiti della precedente generazione, meglio ancora se con un update che introduce alcune migliorie esclusive per le console attuali. I fan di Fallout 4, ad esempio, erano in attesa di un aggiornamento "next-gen" (pensato anche per PC), ma purtroppo dovranno continuare ad attendere.

Come annunciato tramite l'account X di Fallout, l'update di Fallout 4 è stato rimandato al 2024.

Il post di X recita, in traduzione: "Vi ringraziamo per la vostra pazienza mentre lavoriamo all'aggiornamento di Fallout 4 next-gen. Sappiamo che siete entusiasti e lo siamo anche noi! Ma abbiamo bisogno di un po' di tempo in più e vi aspettiamo per un emozionante ritorno al Commonwealth nel 2024."