Gran Turismo 7 vs Forza Motorsport: Digital Foundry elegge il 'migliore'

Digital Foundry, famoso team che si occupa di analisi tecniche approfondite del mondo dei videogiochi, ha pubblicato la sua analisi/confronto di Gran Turismo 7 e Forza Motorsport, i due giochi di punta a livello automobilistico di PlayStation e Xbox.

L'analisi, di cui potete vedere il video completo qui sotto, prende in esame ogni dettaglio del gioco.

Si analizzano le auto fin nel minimo dettaglio microscopico, così come i percorsi, gli effetti di luce, del tempo, la risoluzione, il frame rate, l'uso del ray-tracing e non solo. Si tratta di un confronto veramente approfondito che merita di essere visto nel dettaglio e non riassunto in poche parole.