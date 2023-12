Xbox Game Pass è disponibile anche su Meta Quest da oggi

Come era stato preannunciato già tempo fa, da oggi Xbox Game Pass è disponibile anche per i dispositivi Meta Quest, ovvero i visori Meta Quest 2, 3 e Pro, con il recente update software per i dispositivi in questione che abilità l'accesso al servizio su abbonamento Microsoft.

In base a quanto riferito nel comunicato su Xbox Wire, a quanto pare è necessario avere un abbonamento a Xbox Game Pass Ultimate, dunque non riguarda il PC Game Pass standard, ma con la sottoscrizione superiore, un controller supportato e una connessione internet adeguata è possibile accedere al catalogo del Game Pass Ultimate via cloud.

Si tratta di un'estensione del servizio Xbox Cloud Gaming, che ora può essere utilizzato direttamente dai visori Meta, sempre nella sua versione in Beta, per provare tutti i giochi presenti nel catalogo.